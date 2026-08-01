Фахівці назвали найкращі телевізори 2026 року: від бюджетних до преміальних моделей

До добірки увійшли сім OLED- та mini-LED-телевізорів, на які варто звернути увагу в серпні 2026 року.

Авторитетний техноресурс TechRadar оновив рейтинг найкращих телевізорів, протестувавши десятки актуальних моделей. Журналісти оцінювали якість зображення, звук, ігрові можливості, смарт-функції та співвідношення ціни й можливостей, щоб вибрати оптимальні варіанти на будь-який бюджет.

Загалом до добірки увійшло сім OLED- та mini-LED-телевізорів, на які варто звернути увагу: від флагманських моделей до доступних варіантів.

LG C6 OLED – найкращий телевізор загалом. Він прийшов на зміну LG C5, який тривалий час очолював рейтинг Smart TV, і не тільки повторив його успіх, а й перевершив попередника. Зображення вирізняється насиченими кольорами, глибоким контрастом, а оновлений чіпсет особливо покращив відображення світлих відтінків.

– найкращий телевізор загалом. Він прийшов на зміну LG C5, який тривалий час очолював рейтинг Smart TV, і не тільки повторив його успіх, а й перевершив попередника. Зображення вирізняється насиченими кольорами, глибоким контрастом, а оновлений чіпсет особливо покращив відображення світлих відтінків. Samsung S95F OLED – для світлих кімнат. Завдяки високій піковій яскравості та антибліковому покриттю він краще справляється з сонячним світлом, зберігаючи насичені кольори та контрастність.

– для світлих кімнат. Завдяки високій піковій яскравості та антибліковому покриттю він краще справляється з сонячним світлом, зберігаючи насичені кольори та контрастність. TCL QM6K – найкращий вибір до $500. Пристрій оснащений mini-LED-підсвічуванням, забезпечує гідний рівень яскравості та контрастності й вважається найвигіднішою пропозицією у своєму ціновому сегменті.

– найкращий вибір до $500. Пристрій оснащений mini-LED-підсвічуванням, забезпечує гідний рівень яскравості та контрастності й вважається найвигіднішою пропозицією у своєму ціновому сегменті. Hisense U8QG – найкращий вибір до $1000. Оглядачі хвалять якісну mini-LED-матрицю, низький рівень відблисків, високу яскравість, а також підтримку Dolby Vision і HDR10+. А ще він добре підходить для ігор.

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LG C5 – найкращий вибір до $1500. Ця модель вважається одним із найкращих універсальних варіантів на ринку, пропонуючи якість картинки та набір функцій, які зазвичай притаманні дорожчим телевізорам, але за ціною середнього сегмента.

– найкращий вибір до $1500. Ця модель вважається одним із найкращих універсальних варіантів на ринку, пропонуючи якість картинки та набір функцій, які зазвичай притаманні дорожчим телевізорам, але за ціною середнього сегмента. TCL QM6K – для любителів великих екранів. За оцінкою оглядачів, це один із найвигідніших способів придбати 85-дюймовий телевізор з сучасною mini-LED-панеллю без переплати за преміальні моделі.

для любителів великих екранів. За оцінкою оглядачів, це один із найвигідніших способів придбати 85-дюймовий телевізор з сучасною mini-LED-панеллю без переплати за преміальні моделі. Samsung QN90F – для перегляду спортивних подій. Під час тестувань модель продемонструвала чудову якість зображення як при яскравому денному світлі, так і в затемненому приміщенні. Телевізор також оснащений потужною аудіосистемою формату 4.2.2 з підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує чисте й об’ємне звучання.

Раніше експерти пояснили, чому навіть телевізор із топовим екраном може показувати зображення погано. При купівлі Smart TV багато хто ігнорує процесор, хоча саме він відповідає за плавну роботу та якість зображення.

УНІАН розповідав про корисні функції USB-порту телевізора, якими майже ніхто не користується.

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