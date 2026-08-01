На Землі зафіксували найнижчу температуру за 14 років: що говорять вчені

Людство може втратити здатність адаптуватися до аномальної погоди, попередили учені

Зимові температури в Південній півкулі показали безпрецедентні значення: у глибині Антарктиди на дослідницькій станції "Конкордія" зафіксовано -84,1 °C – найнижчу температуру на Землі з 2012 року, повідомляє Smithsonian Magazine.

Ця подія зафіксована 18 липня – лише через кілька тижнів після того, як в іншій частині найпівденнішого континенту спостерігалася протилежна екстремальна ситуація. Тоді зимові температури піднялися до безпрецедентно високих значень в 15,4 °C. Тож загальне коливання склало майже 100 градусів.

Науково-дослідна станція "Конкордія" розташована на вершині льодової шапки товщиною 3 300 м на Антарктичному плато, за понад 965 км від найближчого узбережжя. Саме тут у 2010 році було зафіксовано найнижчу температуру за всю історію спостережень: -84,7 °C.

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Вчені, які працюють на "Конкордії", звикли до морозних умов. Проте навіть вони назвали нещодавні показники вражаючими та підкреслили, наскільки мінливою може бути антарктична погода.

Про що говорить зафіксована температура

На Антарктиду впливають складні атмосферні процеси, тому екстремально низька температура в одному місці не суперечить ширшій картині глобального потепління. Континент втрачає лід, а навколишній Південний океан теплішає. Зміни впливають на таких тварин, як антарктичний криль, пінгвіни та антарктичні морські котики.

Вихід за межі людської адаптації

Рекордні холоди на "Конкордії" настали лише через кілька тижнів після того, як інша частина Антарктиди пережила протилежну крайність. Аргентинська база "Есперанса" на півострові Трініті 6 червня зафіксувала 15,4 °C, що стало рекордно високою зимовою температурою. Її зафіксували під час тривалої спеки, коли температура піднімалася вище нуля протягом трьох тижнів поспіль.

"Це абсолютне божевілля. Це приблизно на 20 °C вище норми для цієї пори року. Це величезна аномалія", - прокоментував кліматолог з Гронінгенського університету в Нідерландах Рауль Кордеро.

Дивна погода в Антарктиді настала в той час, коли деякі частини Північної Америки та Європи переживають інтенсивні спеки, посуху та руйнівні лісові пожежі. Дані природні явища, за словами вчених, посилюються змінами клімату, спричиненими людиною.

"2026 рік – це лише початок. Ситуація неминуче погіршиться. Буде ставати все гірше і гірше, і гірше, аж до того моменту, коли, боюся, ми вийдемо за межі людської адаптації", – резюмує директор Потсдамського інституту досліджень впливу клімату Йохан Рокстрем.

Зміни клімату – останні новини

Внаслідок глобального потепління руйнівні лісові пожежі в Іспанії тепер можуть траплятися у 20 разів частіше. Через зміни клімату також щонайменше вдвічі зросла ймовірність екстремальних погодних явищ, які цього літа призвели до масштабних лісових пожеж у Франції.

З часом середня температура на поверхні Землі може зрости до 65°C. За таких умов не виживають навіть найвитриваліші наземні рослини. За розрахунками вчених, подібне станеться приблизно через 1,9 мільярда років – проте це найоптимістичніший сценарій.

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