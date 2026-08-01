Неаполь здригнувся від потужного землетрусу: мешканці в паніці вибігали на вулиці (відео)

На захід від італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7. Про це повідомляє Reuters.
Після землетрусу зникло електропостачання, зупинилися потяги та метро.
Італійська пожежна служба повідомила про незначні пошкодження деяких будівель у Неаполі та його околицях. При цьому інформації про постраждалих не надходило.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, це одне з найсильніших землетрусів, які коли-небудь реєструвалися в цьому районі. Під час поштовхів мешканці кількох кварталів вибігли на вулиці.
Кампі-Флегрей, де стався землетрус, – це густонаселена вулканічна кальдера, що охоплює значну частину західного Неаполя. Останніми роками тут дедалі частіше фіксують сейсмічну активність, тому влада посилила моніторинг регіону.
Землетрус в Італії
Італія належить до числа найбільш сейсмоактивних країн Європи.
У 2016 році серія потужних землетрусів у центральній частині країни забрала життя близько 300 осіб.
Найруйнівнішим за останні десятиліття стало землетрус магнітудою 6,9 у регіоні Ірпінія в 1980 році, внаслідок якого загинули близько 2700 осіб.