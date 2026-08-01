Неаполь здригнувся від потужного землетрусу: мешканці в паніці вибігали на вулиці (відео)

Підземні поштовхи спричинили перебої з електропостачанням, зупинку поїздів і метро, а також пошкодили будівлі.

На захід від італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7. Про це повідомляє Reuters.

Після землетрусу зникло електропостачання, зупинилися потяги та метро.

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Італійська пожежна служба повідомила про незначні пошкодження деяких будівель у Неаполі та його околицях. При цьому інформації про постраждалих не надходило.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, це одне з найсильніших землетрусів, які коли-небудь реєструвалися в цьому районі. Під час поштовхів мешканці кількох кварталів вибігли на вулиці.

Кампі-Флегрей, де стався землетрус, – це густонаселена вулканічна кальдера, що охоплює значну частину західного Неаполя. Останніми роками тут дедалі частіше фіксують сейсмічну активність, тому влада посилила моніторинг регіону.

Італія належить до числа найбільш сейсмоактивних країн Європи.

У 2016 році серія потужних землетрусів у центральній частині країни забрала життя близько 300 осіб.

Найруйнівнішим за останні десятиліття стало землетрус магнітудою 6,9 у регіоні Ірпінія в 1980 році, внаслідок якого загинули близько 2700 осіб.

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