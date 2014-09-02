Порошенко розсекретив указ Януковича про Кравчука
19:38, 02 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко зняв гриф "Для службового користування" з розпорядження Віктора Януковича № 372 "Деякі питання забезпечення діяльності Л.Кравчука".
Забезпечення Леоніда Кравчука перестало бути таємним / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Президента.
"Зняти гриф "Для службового користування" з Розпорядження Президента України від 7 грудня 2011 року № 372 "Деякі питання забезпечення діяльності Л.Кравчука", - сказано в розпорядженні № 1001/2014-рп Петра Порошенка, опублікованому на сайті голови держави.
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