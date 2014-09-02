Порошенко розсекретив указ Януковича про Кравчука

Президент України Петро Порошенко зняв гриф "Для службового користування" з розпорядження Віктора Януковича № 372 "Деякі питання забезпечення діяльності Л.Кравчука".

Про це повідомляє прес-служба Президента. "Зняти гриф "Для службового користування" з Розпорядження Президента України від 7 грудня 2011 року № 372 "Деякі питання забезпечення діяльності Л.Кравчука", - сказано в розпорядженні № 1001/2014-рп Петра Порошенка, опублікованому на сайті голови держави. Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко підтримали інтеграцію України до НАТО

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