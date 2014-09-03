Кабмін запроваджує адресну допомогу для переселенців з Донбасу

Уряд запроваджує адресну державну допомогу для переселенців з Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів та презентуючи план відновлення України.

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"Що стосується повернення на Донбас. Відновимо мир, ті, хто переселився на інші території України, будуть повертатися до себе на Донбас. Уряд запроваджує адресну державну допомогу для тих, хто повертається у свої домівки", - сказав Яценюк.