Путін збирається відправити на Донбас ремонтні бригади
16:02, 03 вересня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін заявив про намір відправити на Донбас ремонтні бригади.
REUTERS
Про це пише РІА "Новости".
За словами глави російської держави, потрібно "забезпечити можливість направлення до постраждалих населених пунктів Донбасу ремонтних бригад для відновлення інфраструктури".
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