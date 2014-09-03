Путін збирається відправити на Донбас ремонтні бригади

Про це пише РІА "Новости".

За словами глави російської держави, потрібно "забезпечити можливість направлення до постраждалих населених пунктів Донбасу ремонтних бригад для відновлення інфраструктури".

Читайте такожПутін сам розповів, про що домовлявся з ПорошенкомТаким чином жителям східної України буде надано "допомогу в підготовці до зими", заявив Путін.