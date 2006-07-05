Чорновіл обізвав Тимошенко ”обкуреною”

Пропозиція щодо створення п’яти контролюючих комісій Партією регіонів була висунута Блоком Юлії Тимошенко.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл.

За його словами, ця пропозиція була відверто "провокативною і надійшла саме в той час, коли Партія регіонів збиралася розблокувати трибуну".

"Я не знаю, Юлія Тимошенко обкурена чи нанюхана", - зазначив він.

Українська правда