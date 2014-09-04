Мер Полтави Мамай примусово доставлений в суд

Як передає кореспондент УНІАН, який знаходиться в залі суду, Олександр Мамай в 12 годин прибув в Ляльковий театр на зустріч з творчими колективами міста і був затриманий міліціонерами.

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Пізніше міліція доставила його в суд, де має бути розглянута адміністративна справа про корупційні дії з боку мера міста.

На початку засідання Олександр Мамай подав клопотання про можливість зв'язатися зі своїм правозахисником. Суддя Лариса Гольнік прийняла дане клопотання мера, оголосивши 20-хвилинну перерву. Також суддя зазначила, що якщо адвокат мера не зможе прийти, то меру потрыбно знайти іншого правозахисника. На даний момент у судовому засіданні оголошено перерву.

Як повідомляв УНІАН, Мамай з 16 судових засідань був на засіданні тільки один раз, коли його забрала швидка. На останньому засіданні суддя винесла рішення про примусову доставку мера Полтави в зал засідання.

Нагадаємо, в травні минулого року Олександр Мамай виніс на сесію міськради питання про надання своїй родичці дозволу на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території, що перебуває у комунальній власності і особисто голосував за його прийняття. Своїми діями посадовець вчинив правопорушення, передбачене ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначають правоохоронці.