Мер Полтави втік за кордон - депутат

Міський голова Полтави Олександр Мамай поспіхом залишив територію України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив народний депутат Сергій Каплін («УДАР»), повідомляє 5 канал.

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За словами нардепа, міський голова втік одразу після того, як правоохоронці йому вручили протокол з доказами корупційної діяльності.

"Меру Полтави Мамаю вручений протокол про корупцію, він втік за кордон з харківського аеропорту", - написав Каплін.

Секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач прокоментувала УНІАН заяву Сергія Капліна.

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За її словами, міський голова Полтави Олександр Мамай в даний момент перебуває в плановій відпустці.

«У мера планова відпустка. Він заздалегідь говорив про неї. До 7 травня я виконую обов'язки мера», - сказала Деркач.

Вона також відзначила, що розпорядження мера про відпустку з'явилося задовго до заяви народного депутата.