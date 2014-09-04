НАТО виділить Україні 15 млн євро фінансової допомоги



«Союзники допоможуть Україні, виділивши майже 15 млн євро через НАТО і на додаток до цього ми зробимо декілька оголошень про фінансову допомогу та іншу допомогу. Незалежна, суверенна Україна, яка віддана верховенству права, є ключем для євроатлантичної безпеки. Це - мета НАТО», - сказав він на прес-конференції по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО, яка відбулася в рамках саміту північноатлантичного альянсу.

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За словами Расмуссена, північноатлантичний альянс «високо цінує вклад України в операції НАТО та сили реагування НАТО».

«У цей важчий час НАТО стоїть з Україною. Ми розробимо широкий та всеохоплюючий пакет, щоб Україна змогла краще забезпечити свою власну безпеку. Ми сфокусуємося на кібернетичному захисті, логістиці, командному контролі, та допоможемо з реабілітацією поранених. Ми надамо поради, щоб допомогти Україні проводити реформу у сфері оборони», - зазначив генсек альянсу про майбутню допомогу.