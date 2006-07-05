В Євпаторії - масове отруєння морепродуктами

У Євпаторії понад 70 осіб госпіталізовані з попереднім діагнозом “кишкова інфекція”.

Самі постраждалі впевнені, що отруїлися креветками, які у великому асортименті пропонують на євпаторійських пляжах та місцевих стихійних ринках, передає ICTV.

За словами головного санітарного лікаря Євпаторії Миколи МЕЛЬНИКОВА, "в анамнезі багатьох захворілих кишковою інфекцією відзначається вживання креветок. Це при тому, що люди знають, що не можна купувати у неорганізованих людей незрозумілі харчові продукти”.

Санепідеміологи нагадують, що влітку креветки можна їсти впродовж півгодини після приготування. Торговці ж носять їх по кілька днів, поки не розпродадуть.

Торговцям морськими делікатесами загрожує адміністративна відповідальність.