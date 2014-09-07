Бойовики обстріляли український санітарний автомобіль - Тимчук
09:30, 07 вересня 2014Політика
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Минулої ночі бойовики обстріляли санітарний автомобіль української армії.
REUTERS
Про це повідомляє в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"В районі н.п.Дебальцеве терористами обстріляний санітарний автомобіль українських військ, який мав відповідні позначення", - написав Тимчук.
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