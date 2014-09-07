Бойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я - Тимчук

Про це пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.

За його словами, українські війська суворо дотримуються режиму «перемир'я», не роблячи активних дій і відкриваючи вогонь виключно у відповідь.

Зокрема, увечері 6 вересня були обстріляні позиції українських сил біля Станиці Луганської, населених пунктів Донецьке, Золоте, Дебальцево.

"З мінометів обстріляли аеропорт в Донецьку. Також російськими військами і терористами із застосуванням ствольної і реактивної артилерії обстріляні позиції українських військ і цивільні об'єкти в районі Маріуполя", - зазначив Тимчук.

Крім того, як повідомляється в заяві, минулої ночі були обстріляні позиції і блок-пости українських військ в районі Авдіївки, Золотого, а також населених пунктів Некишино, Широкине, Лебединське.

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