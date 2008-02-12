Лідер фракції БЮТ: засідання ВР завтра зранку не розпочнеться

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО прогнозує, що засідання Верховної Ради України завтра зранку, 13 лютого, не розпочнеться. Про це він сказав сьогодні увечері в ефірі “5 каналу”.

"Не буде розблокування, бо ми будемо наполягати на політичних законах", - заявив І.КИРИЛЕНКО.

"Завтра о 10 не розпочнеться засідання", - додав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, серед законів, про які йдеться, закон про недоторканність, імперативний мандат та інші президентські ініціативи.

"Ми будемо на цьому наполягати, такі наші правила. Ми так будемо діяти", - цитує депутата “Українська правда”.

Водночас І.КИРИЛЕНКО не виключив, що в другій половині дня засідання парламенту може розпочатись.