Вручені головні призи Венеціанського кінофестивалю

16:00, 08 вересня 2014
Політика
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У Венеції завершився 71-й кінофестиваль, переможцями якого стали 3 фільми. 

REUTERS

Головний приз кінофестивалю "Золотий лев" присуджено картині "Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про життя" шведського режисера Роя Андерссона, в якій розповідається про веселий і трагічний абсурд буття, пише Коммерсант.ru

Другий за значенням приз присуджено Андрію Кончаловському за фільм "Білі ночі листоноші Олексія Тряпіцина". Він отримав "Срібного лева" за режисуру. Спеціальна премія журі дісталася документальному фільму Джошуа Оппенхаймера "Погляд тиші" - про великий терор в Індонезії в 1965 році, коли на гребені антикомуністичної істерії за короткий час було знищено близько мільйона людей. 

Призи за кращу жіночу і кращу чоловічу ролі (кожен з них називається Кубком Вольпі) дісталися виконавцям з одного і того ж фільму - Адаму Драйверу та Альбі Рорвахер.

Приз за кращу чоловічу роль дістався Адаму Драйверу, котрий виконав головну роль у фільмі ''Голодні серця'' італійського режисера Саверіо Костанцо
Приз за кращу чоловічу роль дістався Адаму Драйверу, котрий виконав головну роль у фільмі "Голодні серця" італійського режисера Саверіо Костанцо /  © REUTERS
Режисер Джеймс Франко
Режисер Джеймс Франко  /  © REUTERS
Режисер Майкл Алмерейда разом з акторами Мілою Йовович, Етаном Хоуком, Джоном Легуізамо і Антоном Єльчиним
Режисер Майкл Алмерейда разом з акторами Мілою Йовович, Етаном Хоуком, Джоном Легуізамо і Антоном Єльчиним /  © REUTERS
Приз за кращу жіночу роль дістався Альбі Рорвахер, яка виконала головну роль у фільмі ''Голодні серця'' італійського режисера Саверіо Костанцо
Приз за кращу жіночу роль дістався Альбі Рорвахер, яка виконала головну роль у фільмі "Голодні серця" італійського режисера Саверіо Костанцо /  © REUTERS
Режисер Джеймс Франко
Режисер Джеймс Франко  /  © REUTERS
Приз журі був присуджений і фільму ''Шивас'' турецького режисера Каана Муждесі про сільського хлопчика і його пса
Приз журі був присуджений і фільму "Шивас" турецького режисера Каана Муждесі про сільського хлопчика і його пса /  © REUTERS
Приз пам'яті Марчелло Мастроянні для молодих перспективних артистів присуджений Ромену Полю
Приз пам'яті Марчелло Мастроянні для молодих перспективних артистів присуджений Ромену Полю /  © REUTERS
''Золотий лев'' присуджено картині ''Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про життя'' - заключній частині трилогії шведського режисера Роя Андерссона
"Золотий лев" присуджено картині "Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про життя" - заключній частині трилогії шведського режисера Роя Андерссона /  © REUTERS
Другий за значенням приз ''Срібний лев'' за найкращу режисуру присуджений Андрію Кончаловському за фільм ''Білі ночі листоноші Олексія Тряпіцина''
Другий за значенням приз "Срібний лев" за найкращу режисуру присуджений Андрію Кончаловському за фільм "Білі ночі листоноші Олексія Тряпіцина" /  © REUTERS
Член журі кінофестивалю Дженюарі Джонс
Член журі кінофестивалю Дженюарі Джонс /  © REUTERS
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