Вручені головні призи Венеціанського кінофестивалю

Головний приз кінофестивалю "Золотий лев" присуджено картині "Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про життя" шведського режисера Роя Андерссона, в якій розповідається про веселий і трагічний абсурд буття, пише Коммерсант.ru.

Другий за значенням приз присуджено Андрію Кончаловському за фільм "Білі ночі листоноші Олексія Тряпіцина". Він отримав "Срібного лева" за режисуру. Спеціальна премія журі дісталася документальному фільму Джошуа Оппенхаймера "Погляд тиші" - про великий терор в Індонезії в 1965 році, коли на гребені антикомуністичної істерії за короткий час було знищено близько мільйона людей.

Призи за кращу жіночу і кращу чоловічу ролі (кожен з них називається Кубком Вольпі) дісталися виконавцям з одного і того ж фільму - Адаму Драйверу та Альбі Рорвахер.