МЗС подякувало Уряду Австралії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі особлива увага була приділена зусиллям, спрямованим на врегулювання ситуації у східних регіонах України. У цьому зв’язку Кислиця подякував Уряду Австралії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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У свою чергу австралійська сторона засвідчила незмінність позиції офіційної Канберри щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони обговорили співробітництво щодо розслідування катастрофи рейсу МН17.

Як наголосив Кислиця, ключовим інтересом України є забезпечення всебічного, прозорого та неупередженого міжнародного розслідування цієї трагедії.

Під час зустрічі сторони здійснили також обмін думками щодо сучасного стану та перспектив розвитку українсько-австралійських відносин. У цьому зв’язку було наголошено на необхідності забезпечення сталого політичного діалогу та посилення торговельно-економічного співробітництва, йдеться в повідомленні.