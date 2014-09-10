Вирішити справу Савченко можна тільки політичним шляхом - адвокат

Про це він заявиви в ефірі 5 каналу, пише Сегодня.

"Всі наші дії політичного характеру спрямовані на те, щоб створити умови, при яких російському керівництву краще позбутися Надії Савченко, оскільки цілком очевидна її невинність. Я думаю, що в публічному плані ми це довели, тому що вона потрапила в полон в районі Металіста раніше, ніж загинули журналісти Волошин і Корнелюк. Це вже більш-менш ясна річ, неупереджена громадська думка схиляється до тієї ж версії", - сказав він.

"Фактично у Надії становище заручника, вирішити його можна тільки політичним шляхом, обмінявши її на сепаратистів, які потрапили в полон", - підкреслив Фейгін.

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Адвокат підкреслив, що захист Савченко розраховував, що її включать до списків осіб, які підлягають обміну між українською стороною і бойовиками. "Ми, звичайно, дуже розраховували на обмін. Зрозуміло, це не процесуальний порядок, на який ми не впливаємо. Це все перебуває у віданні керівництва України як ініціатора цього, а вже як зреагує російська сторона... від якої ми не чекаємо нічого хорошого", - зазначив він.

Фейгін пояснив, як можна процесуально вирішити питання Савченко після прийняття політичного рішення. "Суд апеляційної інстанції Воронезької області може змінити їй запобіжний захід на не пов'язаний з утриманням під вартою. Паралельно ми подамо клопотання про припинення справи на підставі поданих клопотань адвокатів, плюс інші докази, які ми просимо слідство долучити до справи, і на підставі цього процесуально приймається рішення про припинення щодо Надії Савченко переслідування за законом РФ", - розповів він.

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Адвокат також повідомив, що день тому бачився з Савченко. "Був у неї в Воронежі, вона передає всім привіт, весела, нічого не змінилося в цьому сенсі, вона не відчуває ніяких депресивних станів у зв'язку з її подальшим перебуванням у російській в'язниці", - запевнив він.

Як відомо, "ДНР" і "ЛНР" просять Київ звільнити близько 300 заручників, українська сторона - понад півтисячі. За даними СБУ, Савченко немає в списках обміну полоненими.