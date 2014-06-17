Загиблий спецкор телеканалу «Росcия» Корнелюк нелегально потрапив на територію України - Тимчук
Загиблий під Луганськом спецкор телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк нелегально потрапив на територію України і не був акредитований при штабі Антитерористичної операції.
Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір» загиблий сьогодні під Луганськом журналіст російського телеканалу «Россия» Ігор Корнелюк (як і його колега Антон Волошин) потрапили на територію України нелегально. Також вони не були акредитовані при штабі Антитерористичної операції", - написав експерт у соцмережі.Читайте такожПід Луганськом загинув спецкор телеканалу «Россия»
Перебуваючи на українській території, російські журналісти на Донбасі надавали інформаційний супровід діяльності одній з терористичних груп, зазначає Тимчук.
"До того ж, бойовики навіть не спромоглися забезпечити російську телевізійну групу засобами індивідуального захисту - шоломами і бронежилетами", - повідомив експерт.