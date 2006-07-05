Співачка Жасмін подала на розлучення

Відома співачка Жасмін, яку минулого тижня госпіталізували зі слідами побоїв і черепномозковою травмою, подає на розлучення з чоловіком.

Як зрозуміло із заяви співачки, її чоловік, 46-річний бізнесмен В’ячеслав Семендуєв, бив її і погрожував вбивством. Родичі співачки публічно заявили, що не мають наміру прощати образу. В той же час сам Семендуєв заперечує свою причетність до недавнього побиття дружини.

Якщо розлучення відбудеться, то воно буде складним, адже подружжя - вельми заможні люди. Розділ майна може привести до нового конфлікту, який неминуче доведеться вирішувати в суді.

29-річна співачка зізналася родичам, що її побив чоловік. Всі десять років спільного з Семендуєвим життя були для співачки неспокійними. Але вона тримала сімейні негаразди у секреті і терпіла.

Члолвік Жасмін В’ячеслав Семендуєв заперечує свою причетність до побиття. За його словами, якийсь час тому вони з Жасмін розлучилися. Проте він продовжував виконувати обов`язки її продюсера до оформлення юридичних нюансів. На його думку те, що в засобах масової інформації називається "Сімейною драмою Жасмін", насправді добре спланована провокація в його адресу, метою якої є розлучення та отримання левової частки майна і активів його компаній.

Зі слів Семендуєва, за 10 років спільного життя він жодного разу не вдарив дружину, між ними не було жодного скандалу. Як вважає бізнесмен, не виключено, що в житті його дружини з`явилася певна людина, яка і стоїть за всією цією історією.

За матеріалами News.ru