Співачку Жасмін по-звірячому били два дні підряд

В одну з лікарень Москви з численними травмами і ударами доставлена співачка Жасмін. Як стало відомо, у Жасмін серйозні пошкодження обличчя, на тілі численні травми.

Лікарі виявили у співачки стан після закритої черепно-мозкової травми: струс головного мозку, перелом спинки носа, травми, гематоми, астенічний синдром.

За словами лікарів, співачка в глибокому психологічному шоці. Нікого, окрім лікарів і близьких родичів, Жасмін до себе не пускає, повідомляє "Комсомольська правда".

За відомостями газети "Життя", медикам співачка повідомила, що її били два дні підряд.

Лікарі "швидкої", що приїхали на виклик в елітне селище Жуковка, не відразу впізнали в своїй пацієнтці відому співачку. Її обличчя опухло від побоїв, під лівим оком був величезних розмірів синяк. Співачка ледве могла говорити, скаржилася на сильне запаморочення і нудоту.

Надавши співачці першу допомогу, медики відправили телефонограму до міліції. Судячи з характеру травм, вони можуть мати кримінальне походження.

Первинне обстеження в клініці показало, що у співачки черепно-мозкова травма і пов`язане з цим порушення координації рухів. Але найстрашніше, що може бути для зірки - підозра на перелом кісток носа.

На найближчий час адміністрація співачки відмінила ряд телевізійних зйомок і гастролей.

Кримінальну справу поки не порушено. Міліція проводить перевірку за фактом насильницьких дій щодо Жасмин.

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