У БЮТ вважають, що Балога вийшов з Нашої України, щоб створити свою партію

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає, що вихід Віктора БАЛОГИ з партії «Наша Україна» є наслідком внутрішнього конфлікту між ним і деякими членами фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”.

Таку думку В.ПИСАРЕНКО висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він нагадав, що ряд народних депутатів від «Нашої України» неодноразово наголошували на необхідності, аби Президент України змінив керівника Секретаріату.

За словами В.ПИСАРЕНКА, це робилося для того, аби була поновлена нормальна співпраця між Президентом, Кабміном та Верховною Радою.

Крім того, народний депутат не виключив, що В.БАЛОГА, відійшовши від «Нашої України», займеться створенням нової партії. «Я переконаний, що найближчим терміном ми побачимо нову політичну силу з рядом досить відомих осіб», - сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи сприятиме вихід В.БАЛОГИ з «Нашої України» поглибленню конфронтації між Ю.ТИМОШЕНКО та В.БАЛОГОЮ, В.ПИСАРЕНКО зазначив, що це станеться тільки за умови, якщо В.БАЛОГА взагалі відмовиться від посади глави Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна". Він також наголосив: "Незалежно від обставин моя участь у політичних процесах завжди буде пов’язана з В.ЮЩЕНКОМ як особистістю, людиною високих принципів і благородних цілей".