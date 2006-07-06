Регіони готують конкурента Порошенку

Фракція Партії регіонів може запропонувати на посаду віце-спікера кандидатуру Миколи АЗАРОВА і власну кандидатуру на посаду голови Верховної Ради, сказав журналістам один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Є.КУШНАРЬОВА, рішення фракція ще не приймала. За його словами, як тільки парламент підійде до розгляду цього питання, “регіонали” попросять оголосити перерву, зберуться і приймуть рішення. “Якщо процедура висування кандидатур буде не сьогодні, то тоді фракція збереться ввечері і на завтра рішення буде готове”, - додав він.

Депутат не виключив, що фракція Партії регіонів висуне власну кандидатуру на посаду голови ВР. На запитання, чи буде це кандидатура лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА, Є.КУШНАРЬОВ відповів: «Я не готовий сказати, хто це буде».

Водночас він зауважив, що Партія регіонів може взагалі не брати участі у голосуванні, якщо не буде запропонована її власна кандидатура. На його думку, якщо у коаліції є більшість, вони повинні це продемонструвати. При цьому Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що заважати проводити голосування ніхто не буде.

Також він повідомив, що під час переговорів обговорювались різні варіанти пакетного голосування - від пакета “голова ВР і перший віце-спікер” до широкого пакета, до якого будуть включені посади голови ВР, його заступників та голів комітетів. Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що на цей момент остаточного рішення ще немає.

Відповідаючи на запитання, чому досі не готовий проект постанови про перелік і функції комітетів ВР, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що відбувається технічне узгодження документа.