Горбулін радить Дріжчаному подати в суд на друга Президента

В.о. секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир ГОРБУЛІН вважає, що голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ має звернутися до суду з приводу статті у газеті “Україна молода”.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві: “Моя думка, і я про це сказав ДОРОШЕНКУ (головний редактор “України молодої” Михайло ДОРОШЕНКО – УНІАН), що все, що було надруковано в його газеті, не має фактологічного підтвердження”.

“Приводяться факти, які можна тлумачити і так, і сяк, і на 180 градусів навпаки”, - додав В.ГОРБУЛІН.

“Я вважаю, що ДРІЖЧАНОМУ треба подати у суд, бо проблема сама по собі не вирішиться”, - наголосив в.о. секретаря РНБО.

За його словами, у публікації йдеться про професійність І.ДРІЖЧАНОГО як голови СБУ та інших керівників служби. “На мій погляд, іде продумана дискредитація СБУ, з чим погодитись неможливо”, - додав він.

“Якщо справа зайшла так далеко, нехай це вирішить суд. Це моя позиція – я її висловив і Президенту, і ДОРОШЕНКУ, і ДРІЖЧАНОМУ”, - наголосив В.ГОРБУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, у публікації в газеті “Україна молода” під заголовком “Під “дахом” СБУ”, опублікованій 24 червня, стверджувалося, що нібито голова СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. Автор статті наводить нібито список прізвищ осіб, з якими спілкувався І.ДРІЖЧАНИЙ, і зазначає, що “усі ці контакти - елементи невтішної картини під назвою «деградація СБУ».

«Про деградацію як чергове «де-» у розвитку головної спецслужби країни - після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації - говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять - намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, глава Секретаріату Президента О.РИБАЧУК перебуває з І.ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять», зазначалося також у публікації “України молодої”.

3 червня глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК та керівник СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ звернулися до головного редактора газети «Україна молода», позаштатного радника Президента М.ДОРОШЕНКА з проханням надати матеріали і документи, які начебто стали приводом для публікації газети з критикою керівників СБУ.

Також І.ДРІЖЧАНИЙ попросив Генпрокуратуру перевірити факти щодо СБУ, викладені “Україною молодою”, і дати їм правову оцінку.

Крім того, у відкритому листі І.ДРІЖЧАНОГО головному редактору газети М.ДОРОШЕНКУ голова СБУ заявив про наклепницький характер статті і попросив її спростувати.