Мороз не зніме свою кандидатуру

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ не зніматиме своєї кандидатури на посаду голови Верховної Ради, тому що впевнений, що його фракція за нього проголосує і не буде підтримувати іншого кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив з трибуни парламенту.

Він сказав: «Я не буду знімати свою кандидатуру, бо я знаю, що за мене моя фракція проголосує, а значить - не проголосує за когось іншого».

За словами О.МОРОЗА, у нього є докази, що «на вищих посадових місцях перебування таких харизматичних людей як Петро Олексійович (ПОРОШЕНКО – УНІАН) та Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН) обов’язково призведе до створення гримучої суміші», що у кінцевому результаті «означатиме розвал коаліції через декілька місяців». На його думку, «та конструкція, очевидно спланована» (йдеться про самовисування цих двох кандидатур). Лідер СПУ нагадав про події, які відбулися у вересні минулого року (корупційний скандал, що призвів до відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, П.ПОРОШЕНКА з посади секретаря РНБО та ще ряду високопосадовців – УНІАН), і попросив народних депутатів згадати, «з якими фігурами» ті події були пов’язані.

О.МОРОЗ нагадав про протистояння між Ю.ТИМОШЕНКО та П.ПОРОШЕНКОМ. Він вважає, що обрання знову цих двох людей на найвищі посади у державі призведе до того, що «катастрофа повториться, але ще з гіршими наслідками».

Він зазначив, що його навряд чи оберуть головою ВР, але він переконаний, що фракція СПУ за нього проголосує.

На запитання депутата від БЮТ Олега БІЛОРУСА, чи готовий він і фракція СПУ проголосувати за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, О.МОРОЗ відповів: «Я гарантую 32 з половиною голоси за її кандидатуру, якщо коаліція буде існувати і голова парламенту буде від коаліції (у складі фракції СПУ 33 депутати - УНІАН)». При цьому О.МОРОЗ послався на слова П.ПОРОШЕНКА, який говорив, що формат коаліції може бути змінений.

Як повідомляв УНІАН, П.ПОРОШЕНКО зняв свою кандидатуру з балотування на посаду спіукера. Від Партії регіонів на цю посаду пропонується кандидатура Миколи АЗАРОВА.