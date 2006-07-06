Мороз не зніме свою кандидатуру
Лідер СПУ впевнений, що фракція проголосує за нього
Лідер СПУ Олександр МОРОЗ не зніматиме своєї кандидатури на посаду голови Верховної Ради, тому що впевнений, що його фракція за нього проголосує і не буде підтримувати іншого кандидата.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив з трибуни парламенту.
Він сказав: «Я не буду знімати свою кандидатуру, бо я знаю, що за мене моя фракція проголосує, а значить - не проголосує за когось іншого».
За словами О.МОРОЗА, у нього є докази, що «на вищих посадових місцях перебування таких харизматичних людей як Петро Олексійович (ПОРОШЕНКО – УНІАН) та Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН) обов’язково призведе до створення гримучої суміші», що у кінцевому результаті «означатиме розвал коаліції через декілька місяців». На його думку, «та конструкція, очевидно спланована» (йдеться про самовисування цих двох кандидатур). Лідер СПУ нагадав про події, які відбулися у вересні минулого року (корупційний скандал, що призвів до відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, П.ПОРОШЕНКА з посади секретаря РНБО та ще ряду високопосадовців – УНІАН), і попросив народних депутатів згадати, «з якими фігурами» ті події були пов’язані.
О.МОРОЗ нагадав про протистояння між Ю.ТИМОШЕНКО та П.ПОРОШЕНКОМ. Він вважає, що обрання знову цих двох людей на найвищі посади у державі призведе до того, що «катастрофа повториться, але ще з гіршими наслідками».
Він зазначив, що його навряд чи оберуть головою ВР, але він переконаний, що фракція СПУ за нього проголосує.
На запитання депутата від БЮТ Олега БІЛОРУСА, чи готовий він і фракція СПУ проголосувати за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, О.МОРОЗ відповів: «Я гарантую 32 з половиною голоси за її кандидатуру, якщо коаліція буде існувати і голова парламенту буде від коаліції (у складі фракції СПУ 33 депутати - УНІАН)». При цьому О.МОРОЗ послався на слова П.ПОРОШЕНКА, який говорив, що формат коаліції може бути змінений.
Як повідомляв УНІАН, П.ПОРОШЕНКО зняв свою кандидатуру з балотування на посаду спіукера. Від Партії регіонів на цю посаду пропонується кандидатура Миколи АЗАРОВА.