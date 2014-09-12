Масштаби впливу кризи на Донбасі давно вийшли за межі України - Назарбаєв

Ситуація на сході України викликає серйозне занепокоєння у інших держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, виступаючи на саміті Шанхайської організації співпраці в Душанбе.

«Серйозну занепокоєння у всіх у нас викликає ситуація в Україні. Масштаби впливу кризи вже давно вийшли за межі цієї країни. Ситуація в східній Україні вимагає негайних заходів. Єдине довгострокове вирішення проблеми - це політичний діалог і консенсус», - сказав Назарбаєв.

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Він наголосив на важливості зустрічі лідерів України, Євросоюзу і РФ, що відбулася 26 серпня в Мінську.

За словами Назарбаєва, запропонований президентом Росії Володимиром Путіним «покроковий план врегулювання конфлікту став важливим документом на шляху мирного розв'язання кризи». «Закликаємо дотримуватися цих документів. Сподіваємося, що добра воля і позитивна позиція сторін сприятиме реалізації конкретних кроків у рамках мирного протоколу контактної групи від 5 вересня», - відзначив Назарбаєв.

У свою чергу, президент Таджикистану Емомалі Рахмон сказав, що вітає підсумки мінської зустрічі зацікавлених сторін із врегулювання ситуації на сході України, що грунтується на виконанні мирного плану президента України Петра Порошенка.

«Наше спільне завдання - протиставити новим викликам і погрозам... У цьому плані ми вітаємо підсумки мінської зустрічі зацікавлених сторін із врегулювання ситуації на сході України, що ґрунтується на виконанні плану президента України та ініціатив президента Росії й спрямована на мирне розв’язання цієї гострої проблеми», - сказав Рахмон.

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Президент РФ Путін заявив, що на зустрічі у вузькому складі лідери країн ШОС обговорили деякі актуальні питання міжнародного порядку денного, зокрема ситуацію в Україні. «Вельми задоволені тим, що наші підходи за основними напрямами співпраці виявилися ідентичними або близькими», - сказав Путін.