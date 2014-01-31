В уряді ФРН вважають, що ситуація в Україні може загостритися

Про це він заявив на зустрічі з іноземними журналістами в Берліні, пише ИТАР-ТАСС.

Однак "є надія, що ситуація, яки вирізняється високим ступенем напруженості зможе розрядитися", зазначив політик. За його словами, "Німеччина не прагне відігравати особливу роль в Україні".

ФРН "бере участь у залагодженні ситуації, підтримуючи інтенсивні переговорні контакти в інтересах деескалації ситуації і пошуку політичного рішення", - підкреслив Гернот Ерлер. Він зазначив, що ні в Росії, ні в Німеччині і Євросоюзі в цілому "немає зацікавленості в розвалі України" і закликав до підтримки "сил, зацікавлених у врегулюванні ситуації".

Говорячи про дискусії про доцільність застосування санкцій проти українського керівництва, координатор висловив думку, що "не можна виступати в ролі посередника і одночасно вводити санкції". Наприклад, США відносяться до числа прихильників таких заходів, але вони й не виступають посередником. Тому не доводиться говорити про корисність санкцій, тоді як слід робити ставку на досягнення політичного рішення", вказав Гернот Ерлер.

За його словами, на цьому етапі щодо Києва Берлін має намір вирішувати свого роду триєдине завдання.

По-перше, ФРН "хоче, щоб в Україні запанувала відмова від застосування сили, відбулася деескалації ситуації і було забезпечено мирне врегулювання".

По-друге, "ми знаємо, що Україні якнайшвидше потрібен дієздатний уряд", який допоміг би вивести країну з кризи, "яка опинилася на межі банкрутства".

По-третє, слід розібратися, яке майбутнє чекає Україну, вона буде орієнтуватися на європейську політику в рамках програми "Східне партнерство" чи зверне увагу на Митний союз і Євразійський союз. Потрібно також "сприяти запобіганню конкуренції двох цих інтеграційних проектів, спробувати ініціювати діалог, який зміг би прояснити ситуацію", - підкреслив Гернот Ерлер, зазначивши, що відмова Києва підписати з ЄС угоду про асоціацію "стала для Євросоюзу неприємною несподіванкою".

Політик вважає, що потрібні "міжнародні зусилля для виправлення фінансової ситуації в Україні". Однак просто так надавати фінансування ніхто не буде, і питання полягає в тому, що Україна готова запропонувати у відповідь, зокрема, в плані здійснення реформ, резюмував Гернот Ерлер.