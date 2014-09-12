ЄС відмовляється вірити, що в Україні триває війна з військами РФ – євродепутат
Про це заявила президент партії «Зелених» у Європейському парламенті Ребекка Хармс.
Європейський Союз відмовляється вірити в те, що на території України триває війна з російськими військами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент партії «Зелених» у Європейському парламенті Ребекка Хармс заявила сьогодні на брифінгу в Києві.
«В ЄС не вистачає чіткого, зрозумілого аналізу про те, що робиться на сході України», - сказала вона.
Читайте такожОприлюднено повний санкційний список ЄС – у ньому депутати РФ та лідери "ДНР" і "ЛНР"
«Навіть після того як в Росії визнали, що російські військові знаходяться на території Донбасу, ЄС відмовляється прийняти та повірити в те, що на території України йде війна», - додала Хармс.
«Якщо європейці визнають, що ця війна проходить на території України, тоді переговори про санкції будуть зовсім інакшими», - запевнила депутат Європарламенту.