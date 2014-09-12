ЄС відмовляється вірити, що в Україні триває війна з військами РФ – євродепутат

Європейський Союз відмовляється вірити в те, що на території України триває війна з російськими військами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент партії «Зелених» у Європейському парламенті Ребекка Хармс заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«В ЄС не вистачає чіткого, зрозумілого аналізу про те, що робиться на сході України», - сказала вона.

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«Навіть після того як в Росії визнали, що російські військові знаходяться на території Донбасу, ЄС відмовляється прийняти та повірити в те, що на території України йде війна», - додала Хармс.

«Якщо європейці визнають, що ця війна проходить на території України, тоді переговори про санкції будуть зовсім інакшими», - запевнила депутат Європарламенту.