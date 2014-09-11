РНБО стверджує, що на Донеччині загинули близько 2 тис. російських військових
17:55, 11 вересня 2014Політика
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На території України загинули близько 2 тис. російських військових, 8 тис. були поранені.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, в російському суспільстві наростає невдоволення діями влади РФ, викликане поширенням інформації про загибель в Україні великої кількості російських військовослужбовців.
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За даними РНБО, "загиблі проходили військову службу у 18 підрозділах і частинах збройних сил РФ з більш ніж 10 регіонів".
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