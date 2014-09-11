РНБО стверджує, що на Донеччині загинули близько 2 тис. російських військових

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, в російському суспільстві наростає невдоволення діями влади РФ, викликане поширенням інформації про загибель в Україні великої кількості російських військовослужбовців.

Читайте такожУ Луганську область з РФ заїхала колона з 12 танків і 48 БТРів

Читайте такожприсутність російських військ

За даними РНБО, "загиблі проходили військову службу у 18 підрозділах і частинах збройних сил РФ з більш ніж 10 регіонів".