До Луганська прибув другий «гуманітарний конвой» з Росії - ЗМІ

До Луганська прибула колона МНС РФ у складі 70 вантажівок із «гуманітарною допомогою», передає ИТАР-ТАСС.

За даними агентства, всі машини другого конвою МНС із гуманітарною допомогою для України пройшли російську митницю.

Наразі проводиться розвантаження автомобілів. Вони привезли цукор, крупи, продукти харчування, а також усе необхідне для жителів південного сходу України.

Ніяких пригод під час просування колони не було.

«На шляху проходження її супроводжували ополченці проголошеної Луганської народної республіки (ЛНР)», - зазначається в повідомленні.

Як повідомили раніше в прес-службі Південного митного управління, на 8.00 мск російські митники завершили оформлення всіх машин із другого конвою МНС, після чого вантажівки залишили зону митного контролю й виїхали на територію України.

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Всього в конвої близько 200 вантажівок.

Загальна маса гуманітарного вантажу - 2 тис. тонн, окрім продуктів харчування до нього входять препарати для очищення води, електрогенератори та інші засоби для подолання наслідків гуманітарної катастрофи.

Довідка УНІАН. Першу колону в складі 280 вантажівок із «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

У Червоному Хресті повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україні, як було обумовлено раніше.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання українських стратегічних підприємств.