Російські митники завершують оформлення вже четвертої партії гумконвою

У прикордонній Ростовській області митники РФ завершують оформлення вантажів четвертої партії "гуманітарного конвою", який збираються відправити в Україну, повідомляє ТСН.uа.

Загалом на сьогоднішній ранок російський пункт пропуску "Донецьк" перетнули близько 120 вантажівок.

КамАЗи, які оглянула і оформила тільки російська сторона, поступово перетинають український кордон через пункт пропуску "Ізварине".

"Гуманітарний конвой" їде партіями по 30 машин у кожному. Кілька десятків автомобілів вже вишикувалися неподалік від КПП в очікуванні своєї черги.

Як повідомляв УНІАН, більше 30 вантажівок з гуманітарною допомогоюз другого конвою МНС Росії увечері в п'ятницю, 12 вересня, виїхали з російського багатостороннього автомобільного пункту пропуску «Донецьк» до України.