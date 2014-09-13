Бойовики знову обстріляли аеродром Донецька - штаб АТО

За минулу ніч були зафіксовані обстріли позицій сил АТО неподалік населених пунктів Ясинувате, Мар’їнка, Піски, Тоненьке, Малоорловка, Жданівка, Дебальцеве, шахти 60 річчя Великої Жовтневої Революції.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Вчора, 12 вересня, о 19.30 чисельною групою бойовиків за підтримки шести танків, розпочався штурм аеродрому Донецьк.

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Ворожий напад був героїчно відбитий воїнами, які обороняють цей важливий об’єкт. Зазнавши невдачі, терористи о 20.50 розпочали інтенсивний артилерійський обстріл позицій оборонців аеродрому.

Після чого аеродром Донецьк було обстріляно ще раз зранку 13 вересня о 5 годині із застосуванням гранатометів.

Як повідомляв УНІАН, бойовики атакували сили АТО, але українські військові продовжують зберігати перемир'я. Учора, 12 вересня, із застосуванням БМ-21 «Град», артилерії, мінометів був обстріляний аеродром Донецька.