Геращенко прогнозує складне обговорення у ВР законопроектів про амністію та особливий статус Донбасу

Народний депутат від «УДАРу», уповноважений президента з питань з питань врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко прогнозує, що сьогоднішнє засідання парламенту буде надзвичайно непростим і драматичним через обговорення двох дуже складних законопроектів — про амністію й особливий статус певних територій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказала у коментарі журналістам перед початком засідання парламенту, перша частина якого має пройти у закритому режимі.

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Стосовно законопроекту про амністію вона зазначила, що, відповідно до законопроекту, під амністію не потрапляють ті люди, які вчинили тяжкі злочини: вбивства, згвалтування, теракти, а також ті, хто був причетний до трагедії із катастрофою малайзійського Боїнга-777, внаслідок якої загинуло майже 300 осіб.

“Мова йде про те, що не потраплятимуть під кримінальну відповідальність ті громадяни, які стали жертвами інформаційних воєн, інформаційної «отрути» з боку російських телеканалів і вірили у цю неіснуючу фата моргану під назвою “Новороссия”, яка принесла стільки зла і болю на цю територію”, - сказала Геращенко.

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Крім того, вона прогнозує непрості дискусії під час обговорення законопроекту про особливий статус територій на Донбасі.

“Цей закон передбачає збільшення повноважень для регіонів в питаннях економічному, гуманітарному”, - сказала депутат.