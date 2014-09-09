"Маленькі об'єкти", що знищили Боїнг-777, влучили у літак знизу - комісія

Про це йдеться в попередньому звіті голландської комісії з безпеки польотів щодо причин катастрофи.

Експерти також зазначили, що пілоти літака були добре підготовленими, а сама машина була у доброму стані, про що свідчить відповідна документація. Остання перевірка була проведена у квітні 2014 року.

Згідно з документом, в якому є фотографії уламків літака з місця катастрофи, маленькі об'єкти, котрі призвели до його знищення, влучили у машину знизу.

Читайте такожПеред падінням Боїнга розвідувальні літаки зафіксували "невідомий" сигнал - уряд НімеччиниЕксперти зазначили, що те, що літак розсипався у повітрі, підтверджує і величезна площа, на якій розсипалися його уламки: 10 на 5 кілометрів.

У рапорті також згадується, що в зоні катастрофи Малайзійського Боїнга перебували ще три комерційні літаки, один із яких - найближчий - був усього за 30 кілометрах від нього.

Остаточний звіт експерти обіцяють опублікувати протягом року з дня катастрофи.