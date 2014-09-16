Українські війська відбили напади на напрямках Кіровське, Ждановка, Верхня Кринка
13:05, 16 вересня 2014Політика
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Українські військові відбили напад бойовиків на напрямках Кіровське, Ждановка, Верхня Кринка, ворог зазнав втрат.
Українські солдати відбили атаки бойовиків / “Голос України”
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, терористи завдали ударів на напрямках Кіровське, Ждановка, Верхня Кринка. «Усі атаки було відбито, ворог зазнав втрат», - наголосив Лисенко.
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