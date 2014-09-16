Порошенко призначив Богуцького своїм радником

Президент України Петро Порошенко своїм указом № 732/2014 призначив Юрія Богуцького своїм радником.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави. Читайте такожПорошенко сумнівається, що закон про статус окремих районів на Донбасі гарантує мир Перед цим глава держави підписав указ № 731/2014 «Про звільнення Богуцького з посади радника президента України - Керівника Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації президента України».

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