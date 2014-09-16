Порошенко призначив Богуцького своїм радником
20:05, 16 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко своїм указом № 732/2014 призначив Юрія Богуцького своїм радником.
Юрій Богуцький / Радіо Свобода
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.
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Перед цим глава держави підписав указ № 731/2014 «Про звільнення Богуцького з посади радника президента України - Керівника Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації президента України».
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