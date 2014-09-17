СБУ затримала ватажка диверсантів, який виконував завдання "Стрєлка"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«15 вересня ц.р. контррозвідкою СБУ затримано громадянина України «К» – ватажка диверсійної групи «ДНР» на прізвисько «Сєня», який разом зі спільниками вчиняв терористичні акти у Донецькій області», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, «встановлено, що група «Сєні» складалася з 6 зловмисників-диверсантів та входила до незаконного воєнізованого формування, очолюваного бойовиком з позивним «Рись». Завдання та детальні інструкції із вчинення терористичних актів група отримувала безпосередньо від «Стрєлка» – Ігоря Гіркіна, якому звітували про вчинені злочини особисто».

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На рахунку банди – озброєні напади на колони української техніки, блокпости сил АТО, підрив мостів, диверсії у мирних кварталах міст, повідомили в прес-центрі.

За свідченнями місцевих мешканців, «Сєня» – у минулому співробітник обласної ДАІ, «зі знанням справи», використовуючи досвід роботи та зв’язки в правоохоронних органах, збирав відомості про розміщення стратегічних об’єктів області, безпосередньо підбирав та готував «поповнення» до своєї банди з числа місцевого криміналітету.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, зазначили в СБУ.