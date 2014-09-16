Озброєні люди оточили будівлю Меджлісу в Сімферополі: в приміщенні проводять обшук

У вівторок, 16 вересня, в Сімферополі по вулиці Шмідта, озброєні люди оточили будівлю Меджлісу кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент Крым.Реалии, будівлю Меджлісу по периметру оточили озброєні люди - 6 чоловік в масках, у військовій формі і з автоматами, а також співробітники поліції - до 10 осіб. До будівлі під'їхав автозак.

На питання про те, хто вони і для чого оточили Меджліс, люди у формі відповідати не захотіли, заявивши, що «вони не уповноважені говорити».

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Як вдалося з'ясувати кореспонденту видання, в будівлі проводяться слідчі дії. Всередину, нікого не впускають і не випускають. Зокрема, ведуться обшуки в редакції кримськотатарської газети «Авдет», яка розташована в будівлі Меджлісу. Редактора видання всередині немає, обшук проводять без його участі.

Представникам преси, які перебувають у будівлі Меджлісу не дають знімати і погрожують арештом. Як передає кореспондент Крым.Реалии, поіменно знімають всіх журналістів у будівлі Меджлісу, вимагаючи акредитацію Російської Федерації. Представники правоохоронних органів посилаються на адміністративний кодекс Російської Федерації, зокрема на статтю 20.2.- «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування».

Представникам преси наполегливо рекомендують піти. При цьому, як зауважив кореспондент видання, незважаючи на те, що силовики одягнені в російську уніформу, демонструють українські посвідчення.

У той же час, працівникам Меджлісу, які прибули на роботу і яких не пускають до будівлі, не повідомляють, хто та у зв'язку з чим проводить слідчі заходи.

Начальник відділу зовнішньополітичних зв'язків Меджлісу Алі Хамзін вважає, що одна з версій появи силовиків - український прапор на будівлі Меджлісу, які невідомі вночі 15 вересня зірвали з будівлі, проте його знову встановили.

Активіст, колишній член Ревізійної комісії Курултаю кримських татар Куртсеіт Абдуллаєв вважає, що слідчі дії, обшук в будівлі Меджлісу пов'язаний з тим, що раніше представницький орган кримських татар закликав бойкотувати «вибори», які проходили в анексованому Криму 14 вересня.

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За його інформацією, в будівлі Меджлісу шукають заборонену в Російській Федерації ісламську літературу і вилучають документацію, повідомляє Крым.Реалии.

«Відбувається залякування кримськотатарського народу, тому що Меджліс - це єдиний представницький орган кримськотатарського народу. Тому напад на Меджліс - це прямий напад на кримськотатарський народ», - вважає він.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня було скоєно напад на будівлю Меджлісу кримськотатарського народу. Троє невідомих, чиї обличчя були закриті масками прибули до будівлі Меджлісу, двоє чоловіків відразу встали до вхідних дверей, блокуючи вихід з будівлі, в руках одного з них був пістолет. Третій чоловік швидко піднявся по газовій трубі до прапора України, який був встановлений на фасаді будівлі, і зірвав його.

14 вересня в анексованому Криму вперше пройшли «вибори» за російським законодавством до «Державної ради», а в Севастополі - «Законодавчів зборів» міста.

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Меджліс кримських татар низка кримськотатарських організацій закликали співвітчизників до бойкоту підготовки та проведення виборів в умовах окупації.

Вибори в Криму також засудило МЗС України, яке закликало все міжнародне співтовариство до їх засудження.