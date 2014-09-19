Сили АТО відбили чергову спробу штурму Донецького аеропорту

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у соцмережі.

"Не припиняються провокації з боку незаконних збройних формувань. Так, вночі були обстріляні блокпости та опорні пункти в районах населених пунктів Нижня Кринка, Переможне, Станично-Луганськая, Старогнатівка, Гранітне, Піски, Мала Орлівка. Вкотре терористи намагалися захопити аеропорт Донецьк, але ці спроби були марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт", - йдеться у повідомленні. Читайте такожТимчук: У разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію

У штабі також відзначили, що повідомлення щодо потрапляння українських підрозділів у оточення не відповідають дійсності і спрямовані на дестабілізацію ситуації в суспільстві та дискредитацію керівництва АТО.