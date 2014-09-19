У чотирьох районах Донецька чутні звуки пострілів з важких знарядь і вибухи

Як наголошується на сайті Донецької міської ради, станом на 12.30 працюють міські комунальні служби та аварійні бригади підприємств.

У зв'язку з неспокійною обстановкою в Петровському районі автобуси за маршрутом № 42 поки що курсують до шахти №21.Читайте такожЗа добу в Донецькій області бойовики викрали 18 автомобілів

О 10.50 сталося аварійне відключення 6 підстанцій у Калінінському районі. Наразі енергопостачання чотирьох з них відновлено. Крім того, бригади енергоподаючих підприємств працюють у Київському та Куйбишевському районі, де після вчорашнього обстрілу було знеструмлено 5 підстанцій.

Водночас порівняно стабілізувалася подача води в Куйбишевський район, за винятком селищ I і II Адмінплощадки, куди здійснюється підвіз технічної води для побутових потреб.

Минулої доби вдалося частково вирівняти водопостачання в Петровському районі. Вода почала надходити в селище Шахти 29. Сьогодні фахівці КП «Донецькміськводоканал» продовжують працювати в цьому напрямку, щоб поліпшити водопостачання селища.

18 вересня не вдалося запустити Південний водопровідний вузол через відсутність води в резервуарах. У зв'язку з цим не здійснювалося водопостачання в мікрорайонах Мирний, Сонячний, Блакитний і Зоряний.Читайте такожРФ перекидає армію в Донецьк, замінюючи її в інших районах на загони місцевих бойовиків

"Сьогодні КП «Донецькміськводоканал» докладає всіх зусиль, щоб запустити водовузол, йде поповнення резервуарів", - зазначили в міськраді.