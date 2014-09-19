Перші вантажівки російського гумконвою зайшли на митний контроль - ЗМІ
20:44, 19 вересня 2014Політика
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Перші машини російського гуманітарного конвою зайшли в зону митного контролю на пункті пропуску "Матвєєв Курган".
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости представник Південного митного управління РФ Раян Фарукшин.
"О 20.30 мск (19:30 за Києвом) перші машини з гуманітарним вантажем для України зайшли в зону митного контролю митного поста "Матвєєв Курган", - повідомив співрозмовник агентства.
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Першу гуманітарну колону Росія відправляла на південний схід України в кінці літа: 22 серпня 280 вантажівок відправився в Луганськ. Другий гуманітарний конвой з Росії складався з близько 200 Камазів і прибув до Луганської області минулої суботи.
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