Аваков вимагає, аби Гелетей вибачився за критику комбатів, які ідуть в Раду

На своїй сторінці у Facebook міністр зазначив, що з початку бойових дій в добровольчих батальйонах МВС загинуло більше 70 людей, понад 300 поранених.

Аваков також зазначив, що ще 38 добровольців пропали без вісті.

"Отже, не смійте для красного слівця поминати, мимохідь, відважних хлопців. Я цього не потерплю! Це не гідно, не чесно - і це брехня. Як брехня і те, що створення добровольчих батальйонів на початку АТО було помилкою", - написав Аваков.

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На його переконання, висловлювання Гелетея виходять за рамки військової та людської етики.

"Десятки тисяч солдатів і командирів на передовій - зі Збройних сил, Нацгвардії, батальйонів МВС і прикордонників - заслуговують більшої поваги. Вибачитеся!" - сказав Аваков.

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з видань глава Міноборони Валерій Гелетей заявив: "Коли я бачу в списках партій людей, які ще вчора були командирами, я не знаходжу в цьому позитиву... Зараз важливіше саме війна — потрібно її завершити і принести мир і спокій. Саме тому справжніх героїв в партійних списках ви не знайдете".

Як відомо, до парламенту балотуються сам Аваков, командири добровольчих батальйонів "Донбас", "Айдар" та ін.