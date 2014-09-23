РНБО: Частина російських військ залишила Україну, але було введено інші
13:43, 23 вересня 2014Політика
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На українсько-російському прикордонні російська армія здійснює передислокацію своїх підрозділів.
Відбувається ротація російських військових / Фото Міноборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Відбувається ротація підрозділів Збройних сил РФ: частина з них залишила територію України, однак водночас на територію України зайшли інші підрозділи. Також російська сторона продовжує підготовку бойовиків у військових таборах на своїй території", - сказав Лисенко.
Також він повідомив, що підрозділи військ Російської Федерації посилили діяльність в зоні АТО з радіорозвідки та радіоперехоплення.
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