РНБО: Частина російських військ залишила Україну, але було введено інші

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Відбувається ротація підрозділів Збройних сил РФ: частина з них залишила територію України, однак водночас на територію України зайшли інші підрозділи. Також російська сторона продовжує підготовку бойовиків у військових таборах на своїй території", - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що підрозділи військ Російської Федерації посилили діяльність в зоні АТО з радіорозвідки та радіоперехоплення.