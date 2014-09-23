РНБО: Частина російських військ залишила Україну, але було введено інші

13:43, 23 вересня 2014
Політика
0 0

На українсько-російському прикордонні російська армія здійснює передислокацію своїх підрозділів.

Відбувається ротація російських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Відбувається ротація підрозділів Збройних сил РФ: частина з них залишила територію України, однак водночас на територію України зайшли інші підрозділи. Також російська сторона продовжує підготовку бойовиків у військових таборах на своїй території", - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що підрозділи військ Російської Федерації посилили діяльність в зоні АТО з радіорозвідки та радіоперехоплення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter