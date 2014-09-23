Російські військові в зоні АТО посилили діяльність з радіоперехоплення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Вже другу добу поспіль не фіксується порушення повітряного простору України російськими безпілотниками. Проте зафіксовано активізацію роботи з радіоперехоплення з боку військ РФ. При цьому залучені підрозділи несуть службу в цілодобовому режимі", - сказав Лисенко.

Читайте такожПід Маріуполем силовики стримали просування військ РФ на південь - ТимчукВін зазначив, що для унеможливлення виявлення місць розташування українських сил через радіоперхоплення військовослужбовці ще раз попереджені про мінімізацію телефонних дзвінків з мобільних телефонів.

Як повідомляв УНІАН, найбільш важкі формування російських військ і досі залишаються на території України.