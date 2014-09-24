РФ підозрює кримськотатарський телеканал в екстремізмі – журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кореспондент телеканалу АТR Шевкет Наматуллаєв.

За його словами, на адресу керівництва телеканалу сьогодні надійшов лист з Центру з протидії екстремізму.

Читайте такожМЗС: російська влада продовжує репресії проти кримських татарВ листі йдеться, що Управління Роскомнагляду по Криму і Севастополю проінформувало МВС РФ про те, що АТR «наполегливо закладає думку про можливі репресії за національною і релігійною ознакою, сприяє формуванню антиросійського громадської думки, навмисно розпалює серед кримських татар недовіру до влади та її діям, що побічно несе загрозу екстремістської діяльності».

Як додав журналіст, від телеканалу вимагають надати всі правовстановлюючі документи і список офіційно працевлаштованих осіб.