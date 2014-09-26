Слухання справи командира "Беркуту", підозрюваного у розстрілах на Майдані, знову відклали

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів перенесла розгляд скарги на 14.00 1 жовтня у зв'язку з неявкою Садовника на судове засідання.

В ході сьогоднішнього судового засідання адвокат Садовника, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема, надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні у Київський лікарні пластичної мікрохірургії та хірургії кісті, а тому не може з'явитися сьогодні на судове засідання.

Читайте такожСправа про розстріл Майдану: відпущений під домашній арешт підозрюваний не з'явився до судуТакож адвокат звернувся з клопотанням надати йому час для ознайомлення з апеляційною скаргою прокуратури.

Після цього суд виніс ухвалу про перерву у судовому засіданні до 1 жовтня.

Судді виходили з зали під вигуки майданівців та родичів загиблих активістів Майдану: “Ганьба суддям!”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києві змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт командиру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в Києві Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві.

Генпрокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак вчора, 25 вересня, підозрюваний Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і тому він попросив суд перенести засідання у зв'язку з хворобою адвоката.

Разом з тим представники прокуратури та адвокати потерпілих у справі Садовника наполягали, щоб обвинувачуваному суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції всього три дні.

Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.