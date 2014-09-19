Командира "Беркута", підозрюваного в розстрілі 39 майданівців, звільнили з-під варти

Генеральна прокуратура України обурена рішенням Печерського районного суду про звільнення з-під варти командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві, та підготувала апеляційну скаргу на зазначене рішення.

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Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що Генпрокуратура розцінює позицію Печерського районного суду як таку, що сприятиме ухиленню від відповідальності підозрюваного у злочинах, за які передбачено покарання від 10 років до довічного позбавлення волі.

«Підставою для звільнення стала наявність у підозрюваного у вчиненні особливо тяжких злочинів дружини, трьох дітей та квартири у місті Києві, а також його позитивної репутації. На думку суду, ці обставини є гарантією того, що підозрюваний не ухилятиметься від кримінальної відповідальності», - говориться в повідомленні Генпрокуратури.

Як повідомлялось раніше, Генеральною прокуратурою України було завершено досудове розслідування та розпочато ознайомлення потерпілих із матеріалами кримінального провадження стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві та двох його підлеглих, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

У зв’язку із закінченням терміну тримання під вартою підозрюваних, слідчий звернувся до Печерського районного суду з клопотаннями про продовження строку тримання під вартою, враховуючи об’єктивні ризики можливості їх ухилення від слідства та суду.

Натомість, слідчий суддя, задовольнивши клопотання про продовження строку тримання під вартою двом підозрюваним, звільнив з-під варти їх командира, який згідно отриманих слідством даних керував розстрілом «майданівців».

Генеральна прокуратура України продовжує ознайомлення підозрюваних з матеріалами провадження для направлення обвинувального акту до суду.