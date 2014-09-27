Коломойський розповів, що змусило сісти за стіл переговорів сторони конфлікту на Донбасі

Про це губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський заявив під час прес-конференції у Дніпропетровській облдержадміністрації.

Коломойський зазначив, що коли перед Президентом України постав вибір: або оголошувати військовий стан і загальну мобілізацію, або укладати перемир'я, він пішов шляхом мирного процесу.

"Природно, ми це вітаємо. Ми живемо в 21 столітті і маємо все вирішувати за столом переговорів. Але ми повинні розуміти, що цей мирний процес обумовлений ще й тим, що на порозі зима. І цю зиму мінімум 4,5 мільйонам людей, що залишилися на тих територіях, які не перебувають під контролем українського уряду, потрібно пережити", - сказав Коломойський.

Читайте такожКоломойський вимагатиме від Росії компенсацій через Гаазький трибунал"Ось ця боязнь зими, яка за прогнозами повинна бути ще й дуже холодною, змусила всіх сідати за стіл переговорів", - додав він.

Але, на думку губернатора Дніпропетровщини, ще не час розслаблятися. Україна повинна готуватися до того, щоб бути сильною та боєздатною.

«Ми воюємо не з громадянами України. У нас є ворог, який окупував Крим, який спровокував ситуацію на Донбасі. Навесні ми повинні бути у всеозброєнні та готовими до всього. Керівництву країни, Президенту, як верховному головнокомандувачу, доведеться в будь-якому випадку робити кадрові перестановки Я за мир будучи сильними", - наголосив він.