Коломойський розповів, що змусило сісти за стіл переговорів сторони конфлікту на Донбасі
Незважаючи на те, що мирний процес на Донбасі почав розвиватися, розслаблятися українцям ще зарано.
Про це губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський заявив під час прес-конференції у Дніпропетровській облдержадміністрації.
Коломойський зазначив, що коли перед Президентом України постав вибір: або оголошувати військовий стан і загальну мобілізацію, або укладати перемир'я, він пішов шляхом мирного процесу.
"Природно, ми це вітаємо. Ми живемо в 21 столітті і маємо все вирішувати за столом переговорів. Але ми повинні розуміти, що цей мирний процес обумовлений ще й тим, що на порозі зима. І цю зиму мінімум 4,5 мільйонам людей, що залишилися на тих територіях, які не перебувають під контролем українського уряду, потрібно пережити", - сказав Коломойський.
Читайте такожКоломойський вимагатиме від Росії компенсацій через Гаазький трибунал"Ось ця боязнь зими, яка за прогнозами повинна бути ще й дуже холодною, змусила всіх сідати за стіл переговорів", - додав він.
Але, на думку губернатора Дніпропетровщини, ще не час розслаблятися. Україна повинна готуватися до того, щоб бути сильною та боєздатною.
«Ми воюємо не з громадянами України. У нас є ворог, який окупував Крим, який спровокував ситуацію на Донбасі. Навесні ми повинні бути у всеозброєнні та готовими до всього. Керівництву країни, Президенту, як верховному головнокомандувачу, доведеться в будь-якому випадку робити кадрові перестановки Я за мир будучи сильними", - наголосив він.