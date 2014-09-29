Суд залишив під вартою ще одного екс-беркутівця, звинувачуваного у розстрілах на Майдані

Про це УНІАН повідомив адвокат потерпілих Павло Дикань.

“Ухвалу Печерського райсуду Києва від 18 вересня 2014 року, якою Зінченку було подовжено термін тримання під вартою до 25 листопада, залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів залишити баз задоволення”, - процитував рішення суду адвкат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт колишньому командиру роти спецпризначення полку міліції особливого призначення ”Беркут” при ГУ МВС України у Києві Дмитру Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва.

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Генеральна прокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак 25 вересня підозрюваний Садовник в суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і попросив суд перенести засідання. Представники прокуратури та адвокати потерпілих наполягали, щоб Садовнику суд надав державного адвоката у зв`язку з тим, що термін розгляду апеляції - лише три дні.

Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги. 26 вересня Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги прокуратури у кримінальному провадженні проти Садовника, оскільки адвокат, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні, а тому не може з`явитися на судове засідання.

Сьогодні, 29 вересня, Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього співробітника спецпідрозділу МВС “Беркут” Павла Аброськіна.