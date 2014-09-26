Адвокат "беркутівця" не зміг довести, що його підзахисний хворіє - захисник потерпілих

Адвокат підозрюваного у вбивствах людей під час акцій протесту на Майдані колишнього командира роти «Беркута» Дмитра Садовника не надав суду переконливих доказів щодо хвороби свого підзахисного, через яку він не прийшов сьогодні на судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник потерпілих у справі Павло Дикань заявив журналістам після судового засідання.

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За його словами, адвокат Ігор Світличний не надав суду переконливих доказів щодо неможливості Садовника прибути сьогодні до суду.

Дикань зазначив, що адвокат надав лише копію медичної картки Садовника, а не оригінал, окрім того, суду не було представлено документального підтвердження, де у даний час знаходиться підозрюваний.

Дикань вважає, що є ознаки зволікання з розглядом скарги прокуратури, яку суд мав розглянути ще вчора, однак і сьогодні засідання перенесли.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києві змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт командиру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в Києві Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві.

Генпрокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак вчора, 25 вересня, підозрюваний Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і тому він попросив суд перенести засідання у зв'язку з хворобою адвоката.

Разом з тим представники прокуратури та адвокати потерпілих у справі Садовника наполягали, щоб обвинувачуваному суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції всього три дні.

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Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.

Сьогодні, 26 вересня, Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги прокуратури у кримінальному провадженні проти Садовника, оскільки адвокат, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема, надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні у Київський лікарні пластичної мікрохірургії та хірургії кисті, а тому не може з'явитися сьогодні на судове засідання.