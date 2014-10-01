Прес-конференція голови Одеської ОДА з приводу побиття Шуфрича (запис)

Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ.

Читайте такожВсі відео "спілкування" Шуфрича з виборцями в ОдесіНа ганку будівлі Одеської ОДА сталася бійка, після чого охорона Шуфрича, зробивши попереджувальні постріли і розпорошивши сльозогінний газ, відвезла депутата на машині.