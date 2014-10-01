Прес-конференція голови Одеської ОДА з приводу побиття Шуфрича (запис)
16:00, 01 жовтня 2014Політика
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30 вересня в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для народного депутата і кандидата в народні депутати України Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію не з'явився.
Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ.
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